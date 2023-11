Kaufering

vor 17 Min.

Die Zukunft des Sonderflohmarkts im Thomas-Morus-Haus bleibt ungewiss

Plus Seit 13 Jahren organisiert die Pfarrei Mariä Himmelfahrt einen Sonderflohmarkt im Gemeindesaal des Thomas-Morus-Hauses. Dies soll künftig jedoch ein Ende haben.

Von Christina Wanner Artikel anhören Shape

Zahlreiche Tische voll mit Büchern, Geschirrsets und Porzellanpuppen. Unmengen an Weihnachtsdekoration, die sich im Laufe des Jahres im Keller des Flohmarkts angesammelt und nur auf den Verkauf gewartet hat. Hinten gibt es Kaffee und Kuchen für Nervennahrung auf der Suche nach schönen Fundstücken. Bei Martina Hetzke und Maria Linke aus dem Flohmarkt-Team lässt sich schnell erkennen, dass die Prozedur um sie herum bereits Routine für die beiden ist. Schnell wird kassiert und eingepackt. Mit bekannten Gesichtern auch gern herzliche Gespräche geführt. Das Vorbereiten des Flohmarktwochenendes ist zwar dennoch ein ziemlicher Aufwand für sie, dennoch zeigen sie sich stets munter. Dennoch soll es voraussichtlich der letzte Sonderflohmarkt sein.

Der Erlös des Flohmarkts geht diesmal an die Kirche in Kaufering selbst

Der Grund für das Ende ist die Schließung der Mariä-Himmelfahrt-Kirche. So ist diese ab dem 31. Dezember nicht mehr zu betreten, weswegen ein neuer Kirchenraum für Gottesdienste und Ähnliches benötigt wird. Für die vorübergehende Lösung wurde sich somit für den Gemeindesaal nebenan entschieden – zumindest bis eine endgültige Entscheidung darüber getroffen wird, wie es mit der Kirche weitergeht. Noch sei unklar, ob und in welchem Ausmaß die Renovierungen stattfinden werden. Zwar sind Gerüchte darüber im Umlauf, dass die Kirche komplett abgerissen wird, jedoch sind diese falsch. „Niemand hat eine konkrete Ahnung, was passieren wird“, so Hetzke und Linke. Bisher seien außer Erdhaufen neben dem Flohmarkteingang und dem Belegen der Straße durch Baufahrzeuge noch wenige Fortschritte erkennbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen