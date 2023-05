Kaufering

06:00 Uhr

Übersetzerin Antje Bommel spricht nicht in Zungen – aber isländisch und mit Pferden

Plus Antje Bommel ist Übersetzerin, Dolmetscherin sowie Sprachtrainerin und sieht tagtäglich, wie wichtig es ist, miteinander kommunizieren zu können.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

In der Pfingstgeschichte werden die versammelten Jünger vom Heiligen Geist erfüllt "und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab". Die Völker wundern sich, dass jeder seine Muttersprache hören kann, obwohl die Jünger doch Galiläer sind, heißt es in der Apostelgeschichte weiter. Ob sich Isländer auch wundern, wenn die Deutsche Antje Bommel mit ihnen fließend in ihrer Muttersprache spricht?

Schließlich lebt Bommel in Kaufering und damit einige Tausend Kilometer südlich von der Insel im Nordatlantik mit ihren rund 370.000 Einwohnenden. Warum sollte man eine Sprache lernen, die sehr wenige Menschen sprechen und die zu den weltweit komplexesten Sprachen zählt? "Wenn ich ein Land so liebe, dann möchte ich auch die Sprache lernen", erklärt Antje Bommel und strahlt. Ihre Liebe begann mit einem Exportschlager der Insel und hält noch immer an: den Islandpferden. Die kompakten Tiere mit dem dichten Fell und der langen Mähne begleiten sie schon ihr ganzes Leben. Vor etwa zehn Jahren begann die gebürtige Bonnerin, die nordische Sprache intensiv zu lernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen