Drei Jahre Krieg in der Ukraine: „Die humanitäre Lage in der Ukraine weiterhin kritisch“

Am 24. Februar jährt sich die Ausweitung des Krieges in der Ukraine zum dritten Mal. Daran erinnert auch die Kauferinger Hilfsorganisation LandsAid in einer Pressemitteilung, in der auf die kritische Lage vor Ort und Projekte im Jahr 2025 eingegangen wird.

LandsAid stellt Medikamente für krebskranke Kinder zur Verfügung

Demnach bleibt die humanitäre Lage in der Ukraine weiterhin kritisch, mit über 12,7 Millionen Menschen, die 2025 auf Hilfe angewiesen sein werden. LandsAid begann kurz nach Kriegsbeginn mit Hilfsmaßnahmen und ist weiterhin aktiv. Zunächst lag der Fokus auf Nothilfe wie Nahrungsmittelausgaben und Winterhilfe. Inzwischen sei die psychische Belastung durch den anhaltenden Krieg deutlich, besonders für krebskranke Kinder, heißt es in der Pressemitteilung. LandsAid unterstützt psychosoziale Maßnahmen in Lviv und Tschernihiv, organisiert Feiern und erfüllt Wünsche. Auch in der medizinischen Versorgung, insbesondere für krebskranke Kinder, stellt LandsAid medizinische Geräte und Medikamente bereit. Zudem unterstützt die Organisation ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität bei Evakuierungen, Unterbringung und medizinischer Betreuung. Weitere Projekte für 2025 umfassen Lebensmittelverteilungen, Evakuierungen und die Unterstützung von Binnenvertriebenen und kriegsbetroffenen Frauen.

Die LandsAid-Projekte in der Ukraine wurden und werden unterstützt durch: Aktion Deutschland Hilft, Aktionsgruppe Kinder in Not, Lore-Keller-Stiftung, Apotheker Helfen und durch zahlreiche Spenderinnen und Spender. (AZ)