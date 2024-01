Ein Ampelsystem für den Kauferinger Baumbestand

Plus Kaufering erhält ein Grünordnungskonzept. Hierzu gehört auch ein Baumkataster, das die Pflegebedürfnisse von rund 2700 Bäumen darstellt.

Wie funktioniert ein umweltfreundlicher Baumrückschnitt? Welche Aufgaben der Grünpflege können effizienter gestaltet werden? Seit 2020 beschäftigt sich der Markt Kaufering mit diesen und vielen weiteren Fragen rund um die Grünflächen der Kommune. Nun wurde im Marktgemeinderat das fertige Grünordnungskonzept von Tiefbaumitarbeiter Markus Kreuzer vorgestellt. Der studierte Landschaftsarchitekt hat das Projekt in Absprache mit der Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt umgesetzt.

Er habe sich 2020 als neuer Mitarbeiter erst einmal einen Überblick über die Grünflächen des Marktes verschaffen müssen, schilderte Kreuzer in der Sitzung am Mittwochabend. "Im Norden haben wir viel Wald", der Osten sei vom Dorf und der Landwirtschaft geprägt. Aber auch im westlichen Siedlungsbereich gebe es einige Bäume, berichtete der Sachbearbeiter. Pflege- und Schonzeitpläne, sowie Mäh- und Gehölzpflegezeitpunkte seien ein wichtiger Bestandteil des Grünordnungskonzepts. Auch Überlappungen der öffentlichen Grünflächen mit Biotopen und Landschaftsschutzgebieten wurden berücksichtigt.