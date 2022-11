Kaufering

06:34 Uhr

Ein ausgezeichneter Kinder- und Jugendchor aus Kaufering

Benefizkonzert für die Ukraine in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Kaufering.

Plus Der Kauferinger Chor Doremi erhält einen Sonderförderpreis des Landkreises Landsberg. Bis zu 130 Kinder und Jugendliche singen mit. Der Chor ist sehr beliebt.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Nach zwei Jahren Pause können heuer die Kulturförderpreise des Landkreises Landsberg wieder in einer öffentlichen Veranstaltung im Stadttheater übergeben werden. Was dabei aber noch wichtiger ist als Geld und Urkunde: Die ausgezeichneten jungen Künstlerinnen und Künstler haben die Möglichkeit, ihre Talente zu präsentieren. Die Preisträger 2022 sind in fast allen Bereichen von Kunst und Kultur tätig, entsprechend erwartet Besucher der Veranstaltung am 18. November ein buntes, unterhaltsames Programm. Das Landsberger Tagblatt stellt alle Preisträger vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen