Kaufering: Ihr Kinderbuch soll Krebskranken Mut machen

Plus Alexandra Fuchs aus Kaufering erkrankt vor zwölf Jahren an Brustkrebs. Auch mithilfe einer Stiftung übersteht sie diese schwere Zeit. Jetzt sagt sie auf ganz besondere Weise Danke.

Von Thomas Wunder

Als Alexandra Fuchs aus Kaufering vor zwölf Jahren an Brustkrebs erkrankte, konnte ihr damals achtjähriger Sohn nicht verstehen, was mit seiner Mutter los ist . „Man will in dieser Phase für sein Kind da sein, aber wie erklärt man ihm, was mit Mama gerade passiert?“, sagt Alexandra Fuchs. Sie erfand eine Geschichte und erzählte sie ihrem Sohn, der so besser mit der Situation umgehen konnte. Zu ihrem 50. Geburtstag schrieb Fuchs dann eine neue Geschichte. Heute, am 4. Februar, dem Weltkrebstag, erscheint sie als Kinderbuch der Rexrodt von Fircks Stiftung. Einer Stiftung, die auch Alexandra Fuchs geholfen hat, ihre schwere Krankheit zu überstehen.

