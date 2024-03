Kaufering

12:01 Uhr

Ein leeres Jugendhaus voller Potenzial

Plus Nach der Renovierung hat das Jugendhaus in Kaufering wieder offen. Noch ist nichts los, aber Jugendpflegerin Constanze Knapp hat schon einige Pläne.

Von Christina Böltl

„Das Jugendhaus eröffnet nach der Renovierung im März! Komm vorbei!“, heißt es auf dem eigens dafür eingerichteten Instagram-Account. Und tatsächlich lässt sich die Türe Anfang vergangener Woche öffnen. Doch das Gebäude scheint verlassen zu sein. Auf der Theke im Eingangsbereich steht eine Schachtel mit Nägeln. Es riecht nach Putzmittel und den beiden Raumlufterfrischern in der Ecke. Man hört eine Wanduhr ticken. An der Wand hängt sie noch nicht. Nach Neueröffnung sieht es hier nicht wirklich aus.

Neue Verantwortliche für das Programm im Jugendhaus in Kaufering

Dann kommt Constanze Knapp aus einem Raum. Die 52-Jährige ist seit November 2023 als Jugendpflegerin der Gemeinde Kaufering für das Jugendhaus verantwortlich. Im Schlepptau hat sie zwei Frauen. Neue Mitarbeiterinnen seien das, erklärt sie. Ab April würden sie mit je zehn Stunden pro Woche hier anfangen. Drei Jugendarbeiterinnen sind also schon gefunden. Aber wo bleiben die Jugendlichen? „Die wissen alle gar nicht, dass es das hier gibt“, klärt Knapp auf, die das ändern möchte. So will sie nicht nur in den Schulen und auf Instagram die Werbetrommel rühren, sondern auch ein großes Schild an der Straße aufstellen, „damit die Jugendlichen das hier auch finden.“

