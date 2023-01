Kaufering

18:05 Uhr

Klaus Bühler war ein Politiker, den man nicht so schnell vergessen wird

Plus Am Dienstag fand ein Trauergottesdienst für den früheren Kauferinger Bürgermeister Dr. Klaus Bühler statt. Er war Wegbereiter für viele Dinge in der Marktgemeinde.

Von Alexandra Lutzenberger

Wer ihn kannte, vergisst ihn so schnell nicht. Man war nicht immer mit ihm einig, doch seine Meinung und seine Arbeit waren prägend für die Gemeinde Kaufering, aber auch für den ganzen Landkreis. Für Dr. Klaus Bühler fand am Dienstag ein Trauergottesdienst in der Kirche Maria Himmelfahrt in Kaufering statt. Mit großer Beteiligung und einer beeindruckenden Rede von Pfarrer Helmut Friedl. Der Kommunalpolitiker war nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren kurz vor Weihnachten gestorben. Bühler war ein streitbarer Mann, ein Politiker, der zu dem stand, was er sagte, und auch oft aneckte. Er sorgte so dafür, dass in der Gemeinde viel voranging, aber auch, dass man als Berichterstatter oder Berichterstatterin bei den Sitzungen, die oft sehr lange dauerten, immer hellwach blieb. Seine Ära in Kaufering war spannend, intensiv, kritisch und nie langweilig.

