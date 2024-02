Einbruch in Supermarkt: Polizei nimmt zwei Männer fest

Zwei Männer öffnen gewaltsam die Tür zu einem Supermarkt in Kaufering und gelangen in den Verkaufsraum. Wenige Stunden später werden sie von der Polizei gefasst.

In Kaufering sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Einbrecher gefasst worden. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die beiden Männer gewaltsam die Tür zu einem Supermarkt an der Viktor-Frankl-Straße und gelangten in den Verkaufsraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand lösten die Männer den Alarm aus und flohen bevor sie etwas entwenden konnten.

Wenige Stunden später konnten die Männer im Zuge von Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Tatortnähe von Beamten der Polizeiinspektion Landsberg festgenommen werden. Es handelt sich bei den Tätern um zwei Männer aus dem Landkreis im Alter von 24 und 20 Jahren. Durch den Einbruch verursachten sie laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch