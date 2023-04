Ensemble Feygele spielt in Kaufering: Gemeinsam erinnern und feiern

Ein Konzert mit dem Ensemble Feygele in der Pauluskirche in Kaufering. Klezmermelodien stehen dabei im Vordergrund.

Violine, Akkordeon und vor allem Klarinette: Da drängen sich einem bereits beim Lesen dieser Instrumente Klezmermelodien auf. Klezmer war es zum Teil auch, was aus der evangelischen Pauluskirche Kaufering klanglich nach draußen drang. Das Ensemble Feygele, das hier ein Konzert gab, konnte aber mehr als instrumentalen Klezmer. Die vielen Zuhörer bekamen vielmehr einen großen Querschnitt durch jüdische Volks- und Festmusik sowie liturgische Gesänge serviert. Der Auftritt des in Augsburg beheimateten Ensembles Feygele – "Vögelchen" kam über Anna Katharina von Schnurbein zustande. Ende Januar sei sie bei einem Vortrag gewesen, berichtete von Schnurbein vor Beginn des Konzerts, bei dem es um das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen ging.

Der Auftritt von Feygele in Kaufering hinterlässt tiefen Eindruck

Dass am Ende der Veranstaltung Vertreter von vier völlig unterschiedlichen Religionen gemeinsam auf der Bühne standen, habe bei ihr tiefen Eindruck hinterlassen. Dort habe sie Josef Strzegowski von der jüdischen Gemeinde in Augsburg kennengelernt und erfahren, dass er mit Gleichgesinnten Musik macht und auch gern mal außerhalb von Augsburg auftritt. Die in der Kauferinger Paulusgemeinde und hier vor allem in der evangelischen Gemeindestiftung stark engagierte Freifrau von Schnurbein engagierte das Ensemble vom Fleck weg und wollte auch möglichst rasch einen Auftritt in Kaufering. Der Grund: Vor 75 Jahren wurde der Staat Israel ausgerufen, das Jubiläum fiel heuer auf den 26. April. Das Konzert sollte möglichst an diesem Tag stattfinden, um damit auch an die Toten der KZ Außenlager Dachau in Kaufering zu erinnern. Sie sei Pfarrer Jürgen Nitz und dem Kirchenvorstand sehr dankbar, so die Organisatorin, dass dies geklappt hat und Feygele an dem besonderen Tag in der Pauluskirche musizieren konnte. Mit Musik lasse sich schließlich oft viel mehr ausdrücken als mit vielen Worten.

Gemeinsam erinnern in der Pauluskirche. Foto: Thorsten Jordan

Das betonte auch Pfarrer Nitz in seiner kurzen Einführung. "Was hat Deutschland durch die Shoa verloren? Es ist auch die jüdische Musik." Diese durfte dann "sprechen". Das Konzert mit dem Titel "Gemeinsam erinnern" sei den Opfern der Shoa gewidmet, erklärte Josef Strzegowski, Gründer und Perkussionist von Feygele zu Beginn. Die Lieder und Musikstücke waren entsprechend, dem Anlass angemessen ausgewählt und angeordnet. Der Abend begann mit einem liturgischen Gebet, genauer einem Danklied aus dem Schabbat Gottesdienst. Christina S. Drexel (Gesang, Violine) sang, und das mit einer Stimme, die den Namen des Ensembles "Vögelchen" lebendig werden ließ, ja verkörperte. Hell, klar, rein – die Superlative gehen bei der Beschreibung ihres glockenhellen Soprans aus. Im Laufe des Abends kam dieser noch öfter zum Tragen und war jedes Mal beeindruckend. Es folgte ein weiteres liturgisches Gebet, wofür Gislinde Nauy (Flöten, Klarinette) erstmals zur Klarinette griff. Und gleich ein Malheur überstehen musste: Mitten im Spiel riss das Blatt, und sie hatte nur ein neues. Das aber nach dem Austausch, bei den folgenden Einsätzen des Instruments wunderbar funktionierte und die Klarinette in Klezmer typischen Girlanden jubeln ließ.

Zu Besuch bei einem Rabbiner

Denn natürlich war auch diese traditionelle Musik im Konzert zu hören, und das sehr ursprünglich. Ein Klezmer beispielsweise beschrieb einen Besuch beim Rabbiner. Die Musik beginnt feierlich, die Ansprache des Besuchten ist förmlich zu hören. Nach dem einen oder anderen Gläschen Wein ändert sich das, die Musik steigert sich und wird schließlich zum flotten Tanz. Die jüdische Seele, diese Gefühl zwischen Humor und Schwermut, Leichtigkeit und Melancholie kam bei einem Wiegenlied besonders zum Ausdruck. Überhaupt wurde die Musik im Laufe des Abends, leichter, heiterer. Dazu trugen auch die stets zu Späßen aufgelegten Roland Höffner (Bass) und Franz Schlosser (Akkordeon) bei. Letzterer war von einer besonderen, schier überschäumenden Spielfreude. Stets zuverlässig hielt Ulrich Haaf (Piano, Orgel) das Sextett zusammen, zwischendurch spielte auch er ein wenig an den Tasten und sorgte im Publikum für Heiterkeit. Mit der Zugabe "Hallelujah" sollte Schluss sein? Die begeisterten Besucher in der Pauluskirche sahen das noch lang nicht so …

