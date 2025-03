Erfolgreiches Christbaumsammeln

Über eine Anerkennung in Höhe von 800 Euro für ihre Mithilfe beim Christbaumsammeln freuen sich die Red Hocks. Wenige Wochen nach der gemeinsamen Aktion der SPD mit den Floorballern des VfL Kaufering übergaben Bürgermeister Thomas Salzberger (Zweiter von links) und Ortsvereinsvorsitzender Markus Wasserle (rechts) sowie Kassierin Flora Kurz die Summe an Floorball-Nachwuchsleiter Rasso Schorer. „Wir freuen uns sehr über diese Zuwendung und bedanken uns bei der SPD“, sagte Schorer. „Als geübte Altpapiersammler hat uns auch das Sammeln von Christbäumen richtig Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön zudem an alle Spender und alle Helfer, die für die SPD und für uns anpacken.“

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.