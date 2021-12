Ermittlungen gegen Arzt aus Kaufering: So ist der aktuelle Stand

Plus Ein Kauferinger Arzt soll in der Pandemie falsche Atteste ausgestellt und auf einer Kundgebung den Hitlergruß gezeigt haben. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

In der Corona-Pandemie soll er massenhaft falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt und bei einer Kundgebung in Lindau den Hitlergruß gezeigt haben: Ein Arzt aus Kaufering hat wegen dieser Vorwürfe Ärger mit der Justiz. Unsere Redaktion hat sich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt.