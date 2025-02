Erneut wird in eine Metzgerei in Kaufering eingebrochen

Erneut ist in eine Metzgerei in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering eingebrochen worden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 3.15 Uhr, drangen unbekannte Täter dort ein und verursachten dabei einen hohen Sachschaden. Sie entfernten sich kurze Zeit später, ohne Beute zu machen, teilt die Polizei mit.

Die Metzgerei war bereits Anfang September und Anfang Dezember Ziel von Einbrechern, Ende Oktober scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in das Gebäude zu gelangen. Zum aktuellen Fall sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)