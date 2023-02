Kaufering

13:09 Uhr

Ersehnte Turnhalle eröffnet neue Möglichkeiten an der Montessorischule

Plus Die Zweifachturnhalle der Montessorischule Kaufering ist fast fertig. Deren Förderverein setzt auf ein offenes Konzept und hat schon das nächste Großprojekt im Blick.

Von Christian Mühlhause

Noch hängen Kabel aus den Wänden, und die Handwerker arbeiten in der Zweifachturnhalle der Montessorischule in Kaufering mit Hochdruck an der Fertigstellung. Am 20. März soll das lange herbeigesehnte Gebäude in Betrieb genommen werden. Die Außenanlagen sollen ab Mai oder Juni zur Verfügung stehen. Bei einem Ortstermin informierten Schule und Förderverein über das 6,5 Millionen Euro teure Projekt, glückliche Umstände und Probleme bei der Realisierung sowie mehrere Verbesserungen, die sich im schulischen Alltag ergeben. Der Förderverein der Bildungseinrichtung hat schon das nächste Großprojekt in Planung.

