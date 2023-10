Kaufering

18:11 Uhr

Erwachsen und Pfadfinder? Darum sind die Ältesten noch immer begeistert

Plus Dieses Jahr feiert der Pfadfinderstamm Roncalli Kaufering ein Jubiläum. Was motiviert die Pfadis dazu, auch im Erwachsenenalter noch ein Teil davon zu sein?

Am Donnerstagabend sitzen die Mitglieder der ältesten Gruppenstufe des Pfadfinderstamms Roncalli, der Rover, gemeinsam auf dem Sofa in ihrem Container. Sie lauschen den Gruppenleitern, Franz Mayer und Marcel Pitsch, um sich der heutigen Aufgabe widmen zu können. Es steht viel Reflexion an der Tagesordnung: Was erwarten sie sich von den kommenden Aktionen, der Gruppe und auch ihren Leitern? Und welche Befürchtungen kommen dabei auf? Die Atmosphäre dabei ist ausgelassen. Witze werden gemacht, zur Stärkung wird Pizza bestellt. Dennoch zeigt ein Blick auf die drei Tafelbilder, die am Ende vorliegen, dass das Treffen effizient war.

Reflexion und Pizza: Ein Abend bei den Kauferinger Pfadfindern

Tina Leonhardt ist seit März, zusammen mit Paul Popfinger, Stammesvorstand der Roncalli Pfadfinder. Beide leiten zudem auch Gruppen. Die Einteilung in die vier verschiedenen Gruppen erfolgt dabei je nach Alter. So befinden sich bei den Rovern alle Teilnehmenden ab 16 Jahren. Die Pfadis, geleitet durch Paul, beheimaten alle 12- bis 16-Jährigen. Die Zehn- bis 13-Jährigen finden ihren Platz bei den Jupfis, geleitet von Isabel, Toni und Ester. Die jüngsten in der Runde, alle zwischen sechs bis zehn, nennen sich Wölflinge. Bei ihrer Leitung erhält Tina vierfache Unterstützung durch Lena, Rebecca. Jonathan und David. Bei 25 Kindern wird diese auch dringend gebraucht:

