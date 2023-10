Erweiterung der Kindertagesstätte St. Johann in Kaufering eingeweiht

Plus Der älteste Kindergarten im Markt Kaufering wurde erweitert. Die Beteiligten zeigen sich erleichtert.

Endlich mehr Platz, endlich mehr Möglichkeiten: Die Begeisterung über die jetzt fertige Erweiterung der Katholischen Kindertagesstätte St. Johann in Kaufering Ort war bei der Einweihung der zusätzlichen Räume durch Pfarrer Helmut Friedl von allen Beteiligten zu hören.

„Wir haben jetzt optimale Räumlichkeiten für die Kinder im Dorf“, sagte Kindergartenleiterin Ingrid Ehrenwirth bei ihrer Begrüßung. Gleichzeitig schwang bei den Ansprachen Erleichterung mit, dass der Umbau der ehemaligen Wohnung zu Kinderbetreuungsräumen geklappt hat. Denn: Die Kita St. Johann, ein zweigruppiger Kindergarten mit 50 derzeit belegten Plätzen ist in einem Teil der „Alten Schule“, einem denkmalgeschützten Gebäude beheimatet. Das Haus war laut Kirchenpfleger Alfred Weh 1912 gebaut und bis zum Sommer 1961 als Schule genutzt worden. Nach 20 Jahren zeitweisem Leerstand sei sie für „gemeinnützige und kulturelle Nutzung“ saniert worden.