Faszinierende Eiswelten

Dieses Mal lockte die magische Welt der Partnachklamm die Familien in die Berge. Los ging es bereits am Vortag mit einer spannenden Geschichte, die Rätsel für Groß und Klein mit sich brachte und am Ausflugstag die Kinder den Weg über begleitete. Dieses Mal wurde die Familiengruppenleiterin Sandra Keller durch die ausgebildete DAV-Wanderleiterin Annett Müller unterstützt, so dass für die Teilnehmer die Möglichkeit bestand, die Gruppe aufzuteilen um einen längeren oder einen kürzeren Weg zu wählen. Die mystische Eiswelt der Klamm zog alle in ihren Bann. Aber auch die traumhaft verschneite Landschaft im Anschluss versetzte die Teilnehmer*innen ins Staunen. Am Ende der Tour wärmten sich alle noch einmal in der Partnach-Alm auf, bevor es wieder ins Tal zurück zu den Autos ging und alle die Heimfahrt mit neuen Eindrücken und faszinierenden Bilder im Kopf antraten.

