Voller Kirchenraum und festliche Klänge: Kaufering begrüßt Pfarrer Birkle

Schönstes spätsommerliches Wetter herrschte am vergangenen Samstagabend, viele Veranstaltungen lockten, etwa die Lange Kunstnacht. Dennoch war zu der Zeit in Kaufering die Pfarrkirche St. Johannes Baptist bis zum letzten Platz gefüllt. 30 Ministranten, 15 Fahnenabordnungen und 15 Priester, unter ihnen Dekan Oliver Grimm, zogen in die barocke Pfarrkirche ein. Alle wollten bei der Installation von Engelbert Birkle als neuem Pfarrer für Mariä Himmelfahrt und St. Johannes Baptist Kaufering, Mariä Himmelfahrt Epfenhausen sowie St. Benedikt Untermühlhausen dabei sein, teilt die Pfarreiengemeinschaft mit.

Der Neue war zuletzt Stadtpfarrer in Weilheim

„Gemeinschaft als Volk Gottes“ war das Leitmotiv des Gottesdienstes, was Pfarrer Birkle in seiner Predigt anhand der Pfarrpatrozinien veranschaulichte: Der Hl. Benedikt wollte, dass Entscheidungen miteinander erarbeitet werden – vor allem auf die Jüngeren sollte man dabei hören. Die Aufnahme Mariä in den Himmel sei konkret gewesen, nicht virtuell oder digital, es gehe um die unmittelbare menschliche Begegnung. Und Johannes der Täufer steht für die Zugehörigkeit und das Miteinander aller Getauften.

Engelbert Birkle war zuletzt Stadtpfarrer in Weilheim. Er löst den aus Weilheim stammenden Pfarrer Helmut Friedl ab, der in den wohlverdienten Ruhestand trat. Die Pfarreiengemeinschaft am Lech, die nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt besteht und ein gelingendes Miteinander entwickelt hat, hat noch einen anderen, historischen Bezug zu Weilheim: Einst haben unter anderem Bildhauer, Stuckateure und Baumeister aus der Weilheimer Gegend die barocken Pfarrkirchen ausgestattet, in denen Pfarrer Birkle fortan Gottesdienste halten wird.

Nach einem feierlichen Ritus der Amtseinführung durch den Dekan an bestimmten liturgischen und symbolischen Orten (Taufbrunnen, Beichtstuhl, Portal, Ambo, Altar und Vorstehersitz) wurde gemeinsam Gottesdienst buchstäblich „gefeiert“.

Wer die Stimmung in St. Johannes Baptist - festlich und beschwingt musikalisch gestaltet von der „Chor-poration“, dem Chor der gesamten Pfarreiengemeinschaft unter der Leitung von Claudia Dahme - erlebte, der konnte spüren, dass sich nach den ersten Erfahrungen seit dem formellen Amtsantritt Pfarrer Birkles am 1. September alle auf die weitere Zusammenarbeit freuen.

Begleitet von der Kauferinger Blaskapelle schlossen sich sehr viele Besucherinnen und Besucher dem Kirchenzug Richtung Leonhardisaal an. Das gute Miteinander kam auch beim anschließenden Empfang bei vielen Gesprächen zum Ausdruck – eine fröhliche Gemeinschaft, die sich nach einem gelungenen Start nun mit ihrem neuen Pfarrer Engelbert Birkle auf den Weg macht. (AZ)