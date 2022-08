Kaufering

Ferienbetreuung: Das Hilti Camp feiert in Kaufering ein Jubiläum

Plus In Kaufering läuft in diesem Jahr die Ferienbetreuung bereits zum 15. Mal – und diesmal ohne Einschränkungen.Einige Kinder von damals sind heute als Betreuer dabei. Was alles geboten ist.

Von Romi Löbhard

Spagat in den von der Decke baumelnden Ringen, Fußball auch in sengender Sonne, Weltreise ganz ohne Koffer packen, Bühnenbildgestaltung aus Altmaterial, Fimo-Anhänger, und und und: Beim Hilti Camp in Kooperation mit dem Markt Kaufering im örtlichen Sportzentrum zum Start der Sommerferien ist einiges geboten.

