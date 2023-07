Kaufering

Fernwärmeleitungen für das Gewerbegebiet werden schon jetzt verlegt

Noch einige Monate wird an der Augsburger Straße Ecke Viktor-Frankl-Straße in Kaufering mit schwerem Gerät gearbeitet.

Plus Anstatt die Fahrbahn in naher Zukunft wieder aufzureißen, sollen an der Augsburger Straße direkt Heizungsrohre verlegt werden.

Kürzlich im Werksausschuss der Marktgemeinde Kaufering angemerkt, ging es nun recht schnell: Die Bauarbeiten an der Augsburger Straße und Viktor-Frankl-Straße sollen auch für den Einbau einer Fernwärmeleitung genutzt werden. Das hat der Marktgemeinderat in der vergangenen Sitzung beschlossen.

Markus Wasserle ( SPD) hatte damals darum gebeten, die bis Jahresende stattfindenden Baumaßnahmen auch für die Montage von Fernwärmeleitungen zu nutzen. Ursprünglich sollten Leerrohre verlegt und das Thema Fernwärme zu einem späteren Zeitpunkt angegangen werden. Der Einbau der Leerrohre wurde in einer Sitzung im April mehrheitlich abgelehnt. Seit der Entscheidung im Marktgemeinderat im April haben sich auf Bundesebene die Rahmenbedingungen geändert. Der Gesetzgeber verlangt eine Wärmeplanung der Kommunen. Durch den "zu erwartenden höheren Bedarf von Fernwärme sowohl durch Privathaushalte als auch Gewerbetreibende, ist es zwingend erforderlich die Chance, die sich aus den Baumaßnahmen ergibt, zu nutzen", begründet Wasserle seinen Antrag.

