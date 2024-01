Kaufering

Festlicher Abschied von Mariä Himmelfahrt ohne Bischof Bertram Meier

Plus Während eine Großdemonstration in Augsburg den Bischof aufhält, nimmt seine Heimatgemeinde zumindest vorübergehend Abschied von der Kauferinger Pfarrkirche.

Von Romi Löbhard

„Manchmal ist es von Vorteil, an der Peripherie zu leben.“ So war es dem in Inningen lebenden Bischöflichen Zeremoniar, Pfarrer Ulrich Müller möglich, nach Kaufering zu kommen. Gemeinsam mit Ortspfarrer Helmut Friedl, Pfarrer Hermann Wohlgschaft und vielen Gläubigen feierte er den vorerst letzten großen, musikalisch festlich umrahmten Gottesdienst in der Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Diözesanbischof Bertram Meier, der stets betont, dass seine christlichen Wurzeln hier in dieser Kirche sind, war es nicht vergönnt, Abschied zu nehmen; eine Großdemonstration in der gesamten Augsburger Innenstadt verhinderte seine Anreise. Wie mehrfach berichtet, muss das erst etwas mehr als 60 Jahre alte Gotteshaus aus statischen Gründen geschlossen werden. Seine Zukunft ist noch ungewiss. Der Bischof habe trotz seines übervollen Terminkalenders unbedingt kommen wollen, betonte Zeremoniar Ulrich Müller, „weil ihm seine ehemalige Heimatgemeinde sehr viel bedeutet“.

