Kurz bevor es im Marktgemeinderat in Kaufering am Mittwochabend um die Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger ging, piepsten die Geräte der anwesenden Feuerwehrmänner. Die Erstmeldung: Ein Feuer sei in einer Obdachlosenunterkunft ausgebrochen, die sich nur wenige Meter entfernt vom Sitzungssaal befindet.

