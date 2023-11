Kaufering

18:00 Uhr

Feuerwehrhaus Kaufering soll in drei Jahren stehen

Kaufering Feuerwehr: Das Modell zeigt die Ausmaße des geplanten neuen Feuerwehrhauses an der Augsburger Straße.

Plus Im Vergleich zur Planung von vor vier Jahren wird das Projekt um mehr als das Vierfache teurer: Der Entwurf zum Kauferinger Feuerwehrhaus wird mit 13 zu sechs Stimmen genehmigt.

Dass Kaufering ein neues Feuerwehrhaus benötigt, wird bereits seit mehr als zehn Jahre diskutiert. In einer zusätzlichen Gemeinderatssitzung wurden nun die Pläne von Architekturbüro, den Landschaftsplanern und Technikverantwortlichen vorgestellt. Das drei Etagen hohe Gebäude soll Anfang 2026 gegenüber vom Edeka an der Augsburger Straße stehen. Trotz Kritik an der Preisentwicklung betonten mehrere Gemeinderäte noch einmal, dass ein weiteres Hinauszögern oder das Projekt neu aufzurollen nur noch teurer wird.

In der Gemeinderatssitzung wurden erste Bilder gezeigt

Der Sitzungssaal der Gemeinde war an dem Abend gut besucht. Mehrere Mitglieder der Kauferinger Feuerwehr nahmen an der Präsentation teil, um sich die Pläne für ihre zukünftige Unterbringung anzuschauen. Bevor es jedoch losging, betonte Bürgermeister Thomas Salzberger, dass es an dem Abend nicht um die Finanzierung ginge und die Ausschreibungen für das Projekt erst mit dem Haushaltsbeschluss einhergehen würden.

