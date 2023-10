Kaufering

Frau und Handwerk: Eine gelungene Verbindung

Plus Die Auftaktveranstaltung des Projekts "MUT-IG: Mädchen und Technik – interessant gestaltet“ der Hirschvogel-Stiftung kommt gut bei den Teilnehmerinnen an.

Mit so einem Andrang hatte das Team der Frank Hirschvogel Stiftung (FHS) dann doch nicht gerechnet: Aus den erwarteten acht bis zehn Teilnehmerinnen waren 16 Achtklässlerinnen von Staatlicher Realschule und Montessori-Schule Kaufering sowie Mittelschule und Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg geworden, die sich um einen Platz im Projekt „MUT-IG“ beziehungsweise „Mädchen und Technik – interessant gestaltet“ beworben haben. Aus einer wurden es dann eben zwei Gruppen, die ein Schuljahr lang bei unterschiedlichen Projektpartnern in Berufe schnuppern können, die den Ruf haben, ,„Männerjobs“ zu sein.

Der offizielle Teil der Auftaktveranstaltung wurde aus Platzgründen von der Kletterei in den Filmpalast nebenan verlegt. Dort erfuhren die Mädchen und alle interessierten Begleitpersonen, was das „MUT-IG“-Jahr bringen wird. So sind neben den Praktika bei den Projektpartnern auch Besuche der Mitmachmesse Forscha, der Internationalen Handwerksmesse und des Deutschen Museums für einen Robotik-Workshop geplant. Ebenfalls vorgesehen ist ein Sozialkompetenztraining beziehungsweise ein Besuch aus der Landwirtschaft.

