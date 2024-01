Frau wendet auf der Straße und stößt mit anderem Auto zusammen

Ein Auto landet in Kaufering im Graben. Als es wieder auf der Straße steht, will die Fahrerin wenden und übersieht einen anderen Wagen.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Kaufering entstanden. Dabei übersah eine Autofahrerin beim Wenden ein anderes Fahrzeug.

Zunächst, so die Polizei, kam die 41-jährige Frau aus Pürgen im Schwiftinger Weg mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Gemeinsam mit ihrem Mann konnte sie ihren Pkw wieder auf die Fahrbahn bringen. Als sie dort jedoch wendete, übersah sie das Auto einer 20-Jährigen aus Obermeitingen, die von Kaufering in Richtung Süden fuhr. Die junge Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß dem wendenden Pkw in die rechte Seite.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Kaufering war zur Sperrung der Fahrbahn und zur technischen Hilfeleistung ebenfalls an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. (AZ)

