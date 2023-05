Frontalzusammenstoß: Beim Ausweichen in den Gegenverkehr geraten

Am Ortseingang von Kaufering muss ein Autofahrer einem anderen Pkw ausweichen. Dabei gerät er in den Gegenverkehr.

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos ist am Donnerstagnachmittag in Kaufering ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden. Die beiden Fahrer wurden jeweils leicht verletzt.

Nach Darstellung der Polizei wollte ein 31-jähriger Autofahrer aus Landsberg am Ortseingang von Kaufering nach links in die Viktor-Frankl-Straße einbiegen. Etwas spät bemerkte er dabei einen die Viktor-Frankl-Straße querenden Fahrradfahrer und blieb deswegen mittig auf der Gegenfahrspur stehen.

In den Gegenverkehr ausgewichen

Ein ortsauswärts fahrender 37-jähriger Autofahrer aus Waal konnte nicht mehr bremsen und wich dem vor ihm querstehenden Pkw nach links aus. Er streifte diesen noch leicht am Heck und wurde daraufhin in den Gegenverkehr gelenkt. Beim Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 45-Jährigen aus Aichach wurde der 37-Jährige leicht verletzt. (AZ)

