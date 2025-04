Frühjahrskonzert des Akkordeonorchesters Kaufering

Am 06. April veranstaltete das Heinz-Jürgens-Akkordeonorchester der VHS Kaufering in der Aula der Mittelschule Kaufering sein Frühjahrskonzert. Das zahlreich erschienene Publikum durfte sich an einem bunten Repertoire von Melodien aus verschiedensten Stilrichtungen erfreuen.

So erklangen klassische Stücke wie zum Beispiel aus der Operette “Die Fledermaus”, ebenso wie flotte Märsche, schwungvolle Rhythmen (Samba Cocktail) und gefühlvolle Balladen (“Imagine” von John Lennon). Einer der vielen Höhepunkte war sicherlich das Bilder im Kopf entstehen lassende Werk “Auf einem persischen Markt”. Ebenso ein Highlight stellte, unterlegt mit einem Klangteppich des restlichen Orchesters, das von den beiden Solistinnen Christine Schulz-Arnold und Ruth Steffen virtuos im Duett vorgetragene “Potz-Blitz” dar. Und natürlich durfte ein gemeinsam mit den Zuhörerinnen und Zuhörern gestaltetes Schlussstück (“Auld lang syne”, besser bekannt unter dem deutschen Titel “Nehmt Abschied, Brüder“) nicht fehlen. So ging nach etwa zweieinhalb Stunden ein vergnüglicher Nachmittag gefühlvoll zu Ende und die gleich im Anschluss an das Konzert vielfach geäußerten, positiven Kommentare geben dem Orchester die Motivation, auch nächstes Jahr wieder ein großes Konzert zu veranstalten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.