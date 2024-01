Fußgänger wird in Kaufering angefahren und flüchtet anschließend

Am Montagabend laufen in Kaufering plötzlich drei Personen auf die Fahrbahn, eine wird von einem Auto erfasst. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

In Kaufering ist am Montagabend ein Fußgänger angefahren worden und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 19-jährige Autofahrerin gegen 17.55 Uhr die Bayernstraße in westlicher Richtung. Unmittelbar nach der Lechbrücke liefen plötzlich drei Personen über die Straße, von denen die junge Frau eine anfuhr.

Dabei wurde neben der Motorhaube ihres Fahrzeugs auch die Frontscheibe beschädigt. Der Fußgänger und seine beiden Begleiter flüchteten zu Fuß in die Dunkelheit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

