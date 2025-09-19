Gartler in den Gärten

Kürzlich organisierten die Gartenfreunde Kaufering e. V. einen Ausflug nach Weihenstephan. Nicht die Brauerei auf dem Weihenstephaner Berg hat uns angelockt, sondern die Gärten. Zwei Mitarbeiter der Hochschule Weihenstephan/Triesdorf begleiteten uns durch den Hofgarten, den Oberdieckgarten (benannt nach J.G.C. Oberdieck, einem der bedeutendsten deutschen Pomologen) und den Parterregarten. Hier erfuhren wir in 1 ½ Stunden viel über die Pflanzen in den verschiedenen Gärten, aber auch über die Geschichte des Weihenstephaner Berges. Nach einer Mittagspause brachte uns der Bus in die Freisinger Innenstadt. Leider kam leichter Regen auf. Doch im Dom, im Diözesanmuseum oder in einem Cafe waren wir vor dem Regen sicher. Insgesamt ein interessanter Ausflug.

