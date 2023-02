Gas und Bremse verwechselt: Mann fährt in Kaufering gegen Ladentür

Ein 80-Jähriger parkt in Kaufering nahe einem Brillengeschäft. Weil er anschließend Gas- und Bremspedal verwechselt, kommt es zum Unfall.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmittag in der Albert-Schweitzer-Straße in Kaufering gekommen. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 80-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug am Fahrbahnrand. Anschließend verwechselte er Gas- und Bremspedal und fuhr über den dortigen Gehweg in die Tür des angrenzenden Brillengeschäfts.

Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. (AZ)

