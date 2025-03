Gebäudereinigung Wasserle aus Kaufering erhält Auszeichnung

Bereits viele Jahre in Folge erreicht das Unternehmen relevante Platzierungen. Vor kurzem wurde die Gebäudereinigung Wasserle mit Platz Drei bundesweit - in der Größenkategorie 251 bis 500 Mitarbeiter - ausgezeichnet. Der Preis wurde vom Forschungs- und Beratungsinstitut „Great Place to Work“ feierlich in der Flora in Köln übergeben.

Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten besonders attraktive und förderliche Arbeitsbedingungen bieten. Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung der Mitarbeitenden der teilnehmenden Unternehmen. Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wird das Management im Rahmen eines Kultur-Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur aufgelegt wurden. Die Ergebnisse der beiden Befragungen (Great Place to Work Mitarbeiterbefragung und Kultur-Audit) werden im Verhältnis von drei zu eins gewichtet. Die Bewertung durch die Mitarbeitenden steht also im Vordergrund.

Viele der gut bewerteten Angebote sind schon seit Jahren für die Belegschaft des Unternehmens Wasserle verfügbar, wie etwa Werkswohnungen, Vertrauensarbeitszeit, Fitnessstudio-Mitgliedschaft und ein Betriebsrestaurant. „Schön, dass unser fairer und respektvoller Umgang mit unseren Kolleginnen und Kollegen so honoriert wird. Das Ergebnis spricht für eine hohe Identifikation der Belegschaft mit dem Unternehmen und für einen starken, abteilungsübergreifenden Teamgeist“, erklärte Markus Wasserle, Geschäftsführer des Unternehmens. „Besonders inspirierend war der Austausch mit anderen ausgezeichneten Unternehmen, die ebenfalls vorbildliche Kulturen in ihren Unternehmen pflegen. Gerade unsere Personalarbeit wird davon vielseitig bereichert.“

