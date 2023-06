Gefährlicher Schulweg? Vater eines Grundschulkindes kritisiert Baustelle

Plus Kinder müssen auf ihrem Schulweg entlang der Lechfeldstraße mehrfach die Straßenseite wechseln. Das Kauferinger Bauamt sieht kein Problem.

Ein besorgter Vater hat sich bei unserer Redaktion gemeldet. Er beklagt die Zustände, die die Baustellen in der Lechfeldstraße in Kaufering verursachen. Sie liegen auf dem Schulweg seines Kindes, das die zweite Klasse der Grundschule besucht. Der Mann, der anonym bleiben möchte, bezeichnet die Situation vor allem für die jüngeren Schülerinnen und Schüler als Gefahrenstelle, da sich die Anordnung der Absperrungen ständig ändere.

Im Bereich der Lechfeldstraße wird zurzeit schwer gearbeitet. Bei den Baustellen handelt es sich zum einen um Maßnahmen zur Verbesserung des Stromnetzes und zum anderen um die Grundschule Kaufering. Denn während die Generalsanierung der Mittelschule abgeschlossen ist, haben die Generalsanierung, die Erweiterung und der Umbau an der Grundschule erst begonnen.