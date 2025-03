Geparktes Fahrzeug in der Bahnhofstraße angefahren und dann geflüchtet

Die Polizei Landsberg berichtet von einer Fahrerflucht in Kaufering. Am Samstagmittag wurde demnach zwischen 12 und 13 Uhr in der Bahnhofstraße ein geparkter Pkw im Heckbereich angefahren und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher konnte unerkannt vom Unfallort flüchten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191 9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis