Glänzendes Adventskonzert „Staade Zeit“ in Kaufering

Das Konzert „Staade Zeit“ sorgt nicht nur für besinnliche Klänge in der Kauferinger Pfarrkirche, es dient auch dem Sozialwerk der Landsberger Lions.

Für das Adventskonzert „Staade Zeit“ des Lions Clubs Landsberg spielten Akteure der Bläserakademie „advanced“ und der Landsberger Jugendchor der Pfarrei Mariä Himmelfahrt am vergangenen Wochenende in der Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ markierte nicht nur den Beginn des Konzerts „Staade Zeit“, es gab auch inhaltlich den Ton an, der das Publikum kurzweilige anderthalb Stunden lang begleiten sollte. Andreas Horber, der als amtierender Lions-Präsident und Vizepräsident des Musikbundes von Ober- und Niederbayern die Konzertmoderation übernommen hatte, begleitete das Publikum entlang einiger Textzeilen durch das Konzert. Was ist eigentlich Weihnachten und wie bereiten wir uns darauf vor? „So nehmet euch eins um das andere an“ – wie können wir den Auftrag aus dem Lied heute umsetzen? Für den Lions Club Landsberg ist das eine klare Angelegenheit: „We serve – Wir dienen“ ist der Wahlspruch der Clubmitglieder, und das nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern ganzjährig, berichtete Andreas Horber.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ in der Kauferinger Pfarrkirche

Die verschiedenen Ensembles der Bläserakademie „advanced“ zeigten mit Musik aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen, die Bandbreite der Bläsermusik: Barock-funkelnde Trompeten wechselten sich mit samtig-weichen romantischen Klängen des Posaunen-Oktetts ab, ein Hornquartett zeigte unter anderem volksmusikalische Sätze. Vom Klarinettenensemble waren bäuerlich-schlichte Weisen zu hören, während das Querflötenensemble auch moderne Literatur vortrug. Für die Bläserakademie „advanced“ war das Adventskonzert in Kaufering der Abschluss des Akademiejahres 2023. Die Bläserakademie ist die Spitzenfortbildung des Musikbundes von Ober- und Niederbayern, in der junge Musikerinnen und Musiker von Dozenten aus den Reihen der Münchner Philharmoniker und von verschiedenen Hochschulen und Universitäten angeleitet werden. Der Landsberger Jugendchor der Pfarrei Mariä Himmelfahrt unter der Leitung von Marianne Lösch erwies sich in unterschiedlichen Besetzungen als ebenbürtiger Partner der aufspielenden Bläser. Zum Abschluss des gelungenen Konzerts vereinten sich unter der Leitung des künstlerischen Akademieleiters Thomas Kindl alle Anwesenden mit „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ zum gemeinsamen Schlusschor.

Wie berührt die Zuschauer des Konzerts von den Vorträgen waren, zeigte sich am Ende in der Spendensumme: 1500 Euro kamen zusammen, die dem Sozialwerk des Clubs zugeführt werden. Das Lions-Sozialwerk unterstützt hilfsbedürftige Menschen in der Region, insbesondere Kinder. Für das kommende Jahr muss sich der LIons Club eine neue Konzertlocation suchen, da die Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zum Jahresende geschlossen werden muss. (ho)