Glasfaseranschlüsse: Art der Bewerbung sorgt für Ärger in Kaufering

Viele Kauferinger können bald eine deutlich schnellere Internetanbindung nutzen. Die Art der Akquise von Kunden sorgt für Kritik. Die Gemeinde steuert gegen.

In Kaufering klingelt es derzeit an vielen Türen und den Bewohnern werden ein Glasfaseranschluss für schnelleres Internet und Verträge mit der Telekom angeboten. Das Vorgehen sorgt für viel Unruhe. Auf Facebook war in einem Post beispielsweise zu lesen: "Zwei schwarz gekleidete Jungs mit einer Telekom Jacke laufen in Kaufering von Haus zu Haus…..sie erzählen von der Telekom und dem Glasfaserausbau und fragen nach dem Routertyp. Persönliche Empfehlung: nicht in die Wohnung lassen." Dabei handelt es sich allerdings tatsächlich um Personen, die abfragen, wer Interesse an einem Glasfaseranschluss hat. Die Art und Weise wie der Kooperationspartner der Telekom dabei agiert, sorgt aber auch bei der Gemeinde für Unmut. Tiefbauamtsleiter Andreas Giampa nahm in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend Stellung. Gemeinderat Sascha Kenzler, Fraktionssprecher der UBV, sprach von "fast unlauteren Methoden."

Die Telefone in der Verwaltung hätten in den vergangenen Tagen nicht mehr still gestanden, weil viele Bürgerinnen und Bürger wegen der Werbeaktion angerufen hätten, berichtete Giampa. "Die Beratung ist nicht wie von uns gewünscht gelaufen", führte er weiter aus. Demnach sei offensiv für den Tarif der Telekom geworben, aber nicht kommuniziert worden, dass die Verlegung von Glasfaser bis ins Haus für alle kostenlos sei und ein Vertragsabschluss bei der Telekom keine daran gekoppelte Bedingung sei. Er habe von der Telekom erfahren, dass es nicht Auftrag der Kundenwerber sei, aktiv darauf hinzuweisen, dass auch die Dienstleistungen anderer Telekommunikationsunternehmen in Anspruch genommen werden können.

"Auch sind Einwurfsendungen im Namen des Markts verteilt worden. Das haben wir nicht autorisiert", informierte Giampa weiter. Sascha Kenzler berichtete von den Erfahrungen, die er selbst gemacht habe. Demnach sei ihm ein Übergangsvertrag für die Zeit bis zum Glasfaseranschluss angeboten worden und ein zweiter für die Zeit ab der er die schnellere Anbindung nutzen kann. "Mit dem Übergangsvertrag wollen sie Kunden fischen. Es besteht aber keine Notwendigkeit, den zu unterschreiben. Es wurde aber ein anderer Eindruck vermittelt." Er selbst habe inzwischen wieder gekündigt.

Info über das Mitteilungsblatt des Markts Kaufering käme zu spät

Elisabeth Glaser (Grüne) wollte wissen, warum der Markt nicht über das Mitteilungsblatt informiere, um zu vermeiden, dass es zu solch einer Verunsicherung im Ort komme. Dieses erscheine nur alle vier Wochen, verwies der Leiter des Tiefbauamts. "Bis die Information dort erscheint, ist sie schon wieder überholt."

Zur Freude des Verantwortlichen beim Markt baut die Telekom das Netz fürs schnelle Internet auf eigene Kosten aus. Es geht um die letzten Meter von den Verteilerkästen bis zu den Häusern. Die Beratung soll ab sofort besser laufen. Dies sei so mit den Verantwortlichen besprochen worden. Es werde demnächst eine Plakataktion geben und vom 14. bis 18. März werde gegenüber der Bücherei ein Beratungsbüro aufgebaut, berichtete Giampa den Gemeinderäten. Wohnanlagen sollten das Thema von der Hausverwaltung oder Eigentümerversammlung zentral regeln lassen, empfahl er. Mieterinnen und Mieter könnten das Thema mit ihrer Vermieterin beziehungsweise ihrem Vermieter bereden. Von der Telekom habe er die Rückmeldung erhalten, dass diese mit dem bisherigen Ergebnis der Vermarktung sehr zufrieden sei. "Der Ausbau erfolgt nur, wenn ein gewisses Soll bei den Abschlüssen erreicht wird, sodass es sich für die Telekom rechnet."

Der Osten der Gemeinde, das Gewerbegebiet und die Sport- und Lechauhalle sind aber vorerst ausgenommen, betonte Andreas Giampa. Warum das so sei, wollte Peter Mailänder (Kauferinger Mitte) wissen. Da die Telekom die Kosten trage, liege auch die Entscheidung wo ausgebaut werde, beim Unternehmen, so der Amtsleiter. Mit Blick auf die Sporthallen schmerze dies auch deswegen, weil dort mittels Bayern-Wlan-kostenlose Zugänge über einen Hotspot geschaffen werden sollen. Das ist aber nur möglich wenn es eine entsprechend gute Anbindung an die Datenautobahn gibt. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Freistaats.

In der Thomas-Morus-Straße wird im Zuge der derzeitigen Bauarbeiten gleich ein Glasfaserkabel verlegt, berichtete der Leiter des Tiefbauamts. "Wir werden auch in alle neuen Straßen überall Leerrohre verlegen, um später schnell anschließen zu können." Die bisher meist genutzten Kupferleitungen bleiben noch acht bis zehn Jahre als Parallelstruktur erhalten, äußerte Giampa.