Geparkten Pkw in Kaufering angefahren und geflüchtet

Zwischen Dienstag- und Mittwochvormittag ist ein an der Theodor-Heuss-Straße in Kaufering geparkter Pkw angefahren worden. Dabei wurde der hintere linke Radkasten beschädigt, so die Polizei. Der Verursacher konnte unerkannt vom Unfallort flüchten.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)