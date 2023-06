Grüne Fraktion in Kaufering gibt Nachfolgerin bekannt

Mit Stephanie Rauch sitzt von nun an eine Richterin für die Grünen im Marktgemeinderat Kaufering.

Mitte Mai verkündete Franz Triebel (Bündnis 90/Grüne) aus persönlichen Gründen seinen Abschied aus dem Marktgemeinderat. Nun gibt es eine Nachfolgerin. Stephanie Rauch rückt nach. Sie ist Richterin und wird in der Sitzung im Juni offiziell als Rätin vereidigt.

"Auch wenn wir das Ausscheiden von Franz Triebel bedauern und uns damit die Ideen eines jungen Menschen in Zukunft fehlen, verstehen wir die Beweggründe für seine Entscheidung und respektieren diese", teilt Jürgen Strickstrock als Ortsverbandsvorsitzender mit.

Gleichzeitig freuten sich die Kauferinger Grünen sehr, "dass wir mit Frau Rauch viel juristischen Sachverstand in die Fraktion bekommen", sagt Strickstrock. "Dadurch können wir die in der grünen Fraktion bereits vorhandenen Kompetenzen in Bereichen wie Personal, Altenheim, Bau, Schule oder IT hervorragend ergänzen, um unser Wirken im Marktgemeinderat noch professioneller zu gestalten und der Verwaltung in allen relevanten Themengebieten mit viel Sachverstand auf Augenhöhe zu entgegnen", so Strickstrock. (pov)

