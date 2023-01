Grüne scheitern in Kaufering mit Antrag für eine Fahrradstraße

Plus Die Grünen im Marktgemeinderat Kaufering wollen eine Fahrradstraße ausweisen. Bei den anderen Fraktionen stößt die Idee aus mehreren Gründen auf wenig Gegenliebe.

Ein Zeichen für Radfahrer und Radfahrerinnen wollte die Fraktion der Grünen im Kauferinger Marktgemeinderat setzen und stellte deshalb den Antrag, die Leonhardistraße zur Fahrradstraße zu erklären. Tobias Kirchberger verwies darauf, dass der Straße eine zentrale Bedeutung für den Radverkehr in den Landsberger Osten und Richtung Epfenhausen zukomme. Die Straße ist aktuell für Anlieger und landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben. "Wenn wir sie sowieso sanieren, können wir sie auch attraktiver machen", argumentierte Kirchberger. Auch wenn es durchaus wohlwollende Kommentare zu der Idee gab, überwog in der Debatte doch die Skepsis, ob die Leonhardistraße die richtige Wahl ist.