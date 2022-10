Kaufering

17:56 Uhr

Handwerker im Landkreis Landsberg zeigen sich von der besten Seite

Plus Beim ersten Kreishandwerkertag in Kaufering präsentieren sich die Innungen. Sie hoffen dabei vor allem, beruflichen Nachwuchs zu gewinnen.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

"Eltern sind der Schlüssel bei der Berufswahl", sagte der Handwerkskammerpräsident für München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, am ersten Kreishandwerkertag im Landkreis Landsberg in Kaufering, bei dem er sich lobend über die vorausgegangene Ausbildungsmesse äußerte. Die Kombination aus Handwerk und Hilfsorganisationen sah er als Chance zum gegenseitigen Kennenlernen. "Jugendliche rekrutieren sich dafür meist aus dem Handwerk", so der Präsident, der sich im großen Zelt neben dem Kauferinger Sportzentrum zusammen mit Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und dem Bundestagsabgeordneten Michael Kießling (CSU) die spätvormittäglichen Weißwürste vom Stand der Metzgerinnung schmecken ließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .