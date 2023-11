Kaufering

06:03 Uhr

Heinz-Jürgens-Akkordeonorchester: Vier Jahrzehnte Musik, die Menschen verbindet

Plus Das Ensemble der VHS Kaufering bereitet sich auf ein großes Jubiläumskonzert vor. Ein Einblick in das vielfältige Repertoire des des Orchesters.

Von Romi Löbhard

Am Sonntag, 12. November feiert das Heinz-Jürgens-Akkordeonorchester der Volkshochschule (VHS) Kaufering seit 40jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert in der Aula der Mittelschule Kaufering. Festbeginn ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, musikalisch wird es ab 16 Uhr. Die Proben dafür laufen längst auf Hochtouren. Das aus 18 Personen bestehende Ensemble wird unter der Leitung von Christine Schulz-Arnold einen bunten Strauß aus Melodien und Rhythmen binden und für das Publikum bereithalten.

Vier Jahrzehnte Musikgeschichte: Heinz-Jürgens-Akkordeonorchester feiert Jubiläum

40 Jahre sind für ein solches eher nicht alltägliches Orchester eine lange Zeit. Begonnen hat alles an der VHS Kaufering mit sieben jungen Musikern in einem „Arbeitskreis Akkordeonorchester“. Heinz Jürgens, der erst vor ein paar Wochen im Alter von 94 Jahren verstorbene Rundum-Musiker und seit 20 Jahren Namensgeber, hatte die Idee dazu. Das Angebot griff und schon bald wagte sich das neue Ensemble an die Teilnahme an mehreren Wertungsspielen und präsentierte sich als Akkordeonorchester der VHS Kaufering der Öffentlichkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

