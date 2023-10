Kaufering

Hilti eröffnet Innovationszentrum – und plant nächste Vergrößerung

Olaf Schadoffsky (rechts) und Jochen Olbert blicken zuversichtlich auf die Zukunft des Unternehmens Hilti in Kaufering.

Plus Hilti nimmt nach zweieinhalb Jahren Bauzeit das Innovationszentrum in Kaufering in Betrieb. Der Wandel der Baubranche wird als Chance gesehen.

Von Christian Mühlhause

Die Firma Hilti hat vor Kurzem ihr neues Innovationszentrum in Betrieb genommen und das nächste Bauvorhaben auf dem Firmengelände in Kaufering schon im Blick. Unsere Redaktion hat mit der Geschäftsführung des größten Unternehmens im Landkreis Landsberg über dessen Expansion, Entwicklungen in der Baubranche und Herausforderungen gesprochen.

Das Innovationszentrum von Hilti in Kaufering ist seit Kurzem in Betrieb. Foto: Thorsten Jordan

Im Innovationszentrum sind etwa ein Drittel der Fläche Büros, der größere Teil Labore und Teststationen. Was das Gebäude gekostet hat, dazu macht Hilti keine konkreten Angaben. Olaf Schadoffsky, Chef der Entwicklungsgesellschaft und des Bereichs Werkzeuge und Zubehör, sagt zu dem Thema: "Sie können sich ja denken, dass Labore teuer sind." Im Neubau sind die Entwicklungsabteilungen für Brandschutzsysteme und Verbunddübel untergebracht. Bei Letzterem handelt es sich um Dübel, die größere Lasten tragen können. Diese kommen in Verbindung mit Ankerstangen beispielsweise im Brückenbau zum Einsatz. Auch den Mörtel zur Befestigung stellt Hilti her. Mit dem Bau des neuen Gebäudes wurde Ende 2020 begonnen. Es hat eine Länge von 125 Metern und ist jeweils etwa 52 Meter hoch und breit. Mitarbeiter, die ihre Pause im Bistro im Erdgeschoss verbringen, können den Kollegen im Testlabor durch eine große Scheibe bei deren Arbeit zusehen. "Wir brauchten das Gebäude, um bessere Bedingungen für diese beiden Bereiche zu schaffen", sagt Olaf Schadoffsky. Hilti lebe von seiner Innovationskraft, betont er.

