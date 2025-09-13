Hund beißt 71-Jährige in Kaufering in den Unterarm

Eine 71-Jährige begegnete am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in Kaufering in der Viktor-Frankl-Straße einer Frau mit Hund. Dieser rannte laut Polizei aus dem Grünstreifen unvermittelt auf die 71-Jährige zu und biss sie in den Unterarm. Die Hundehalterin meinte, dass das schon mal passieren könne und ging weiter ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie war in Begleitung einer weiteren Frau mit Hund. Kurze Zeit später bemerkte die 71-Jährige, dass der Hund so tief gebissen hatte, dass ihr Arm blutete. Die Hundehalterin war zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit schulterlangen dunklen Haaren. Der Hund hatte laut Polizei etwa Labrador-Größe, optisch eher ein Jagdhund mit halb stehenden Schlappohren, dunkelbraun, fast schwarz. Die Polizei nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 08191 9320 entgegen. (AZ)

