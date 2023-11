Ich geh‘ mit meiner Laterne: Das Basteln in Kitas ist eine feste Tradition

Am 11. November ist Sankt Martin, doch die Vorbereitungen den Kindertagesstätten laufen bereits Wochen vorher. Don Bosco in Kaufering gewährt Einblicke.

Moosgummi in verschiedenen Blautönen, buntes Krepppapier und fragende Kinderaugen – was hier wohl passiert? Die Pinguin-Gruppe der Kindertagesstätte Don Bosco in Kaufering bastelt fleißig Laternen für den Sankt-Martins-Umzug. Lena Böckel und Barbara Gold nehmen sich geduldig Zeit, um die Kinder bei ihrer Bastelarbeit durch verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu begleiten.

Nachdem das weiße Grundgerüst der Laterne durch das milchig-transparente Papier vervollständigt ist, wird das Gesicht mit den Kulleraugen gemalt. Das blaue Moosgummi wird zu Wolken geschnitten und die bunten Bänder Krepppapier bilden den Regenbogen, der das Untere der Laterne ziert. Fertig! Ob letztlich eine echte Kerze oder doch lieber ein LED-Stab für die Beleuchtung des Kunstwerks verwendet wird, bleibt den Eltern überlassen.

Das Basteln der Laternen ist in den Kitas eine fest etablierte Tradition

Dass das Basteln der Laternen nach wie vor den Kitas überlassen wird, anstatt den Eltern, liegt nicht etwa an fehlendem Vertrauen gegenüber den Erziehungsberechtigten, sondern dem Beibehalten einer inzwischen fest etablierten Tradition. Auch wird durch das gemeinsame Basteln von demselben Laternenmodell auch das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe gefördert. So kann mit einem Blick auf den Lampion zugeordnet werden, welcher Kindergartengruppe das Kind angehört. „Außerdem können die fertigen Laternen so bis zum Umzug als tolle Dekoration für die Gruppen benutzt werden“, fügt Lena Böckel hinzu.

Als Motiv haben sich die Kinder für Regenbogenlaternen entschieden. Foto: Christian Rudnik

Natürlich muss die Vorlage, für die sich gruppenintern entschieden wird, vor allem den Kindern gefallen. Deswegen setzen die Erzieherinnen der Pinguin-Gruppe beim Aussuchen auch auf die Partizipation der Kinder. Nachdem in einem Bastelkatalog zwei verschiedene Motive gefunden wurden, die vom Schwierigkeitsgrad der Umsetzung angemessen erscheinen, aber auch ästhetisch ansprechend sind, dürfen die Kinder darüber abstimmen, welches gebastelt werden soll. Die Regenbogenlaterne setzt sich dieses Jahr gegen ein Quallen-Motiv durch.

Bei den Pinguinen handelt es sich um eine Integrativ-Gruppe. Kinder, die einen höheren Hilfsbedarf haben, wird Unterstützung bei dem Bastelvorgang geboten, indem beispielsweise eine Doppelschere zum Ausschneiden verwendet wird. Dadurch, dass die Herbstmonate auch Erkältungszeit sind, planen die Erzieherinnen für das Basteln der Laternen etwa drei Wochen ein, wobei sie dieses Jahr bereits in der Hälfte der Zeit durch sind.

Lesen Sie dazu auch

In diesem Jahr wird in Kaufering an einem Lagerfeuer gefeiert

Doch es gehört mehr als Basteln dazu, um die Kinder auf den anstehenden Umzug vorzubereiten. Barbara Gold gibt einen kleinen Einblick in die Planung: „Wir behandeln in den Wochen davor bereits das große Thema 'Teilen', indem wir den Kindern die Geschichte von Sankt Martin erzählen und diese auch nachspielen. Auch backen wir Martinsgänse und üben die Lieder, die gesungen werden, sowie das Schattentheater, das die Vorschulkinder vortragen.“

Bis zum Umzug werden die fertigen Laternen als Deko benutzt. Foto: Christian Rudnik

Seit Erzieherin Barbara Gold denken kann, verläuft das Sankt Martin Fest in Kindergärten traditionell wie folgt; es wird eine Route festgelegt, die von den Kindern samt Laternen mit ihren Eltern und den Erziehern und Erzieherinnen zurückgelegt wird, bevor sich im Anschluss alle auf ein paar Wiener im Kindergarten zusammenfinden. Dieses Jahr findet jedoch erstmals eine Besonderheit statt: Der Umzug wird von der Feuerwehr organisiert. Diese lädt Kauferinger Kindergärten dazu ein, sich am Freitag gemeinsam an der Grundschule zu treffen und zum Volksfestplatz zu marschieren, um dort bei einem Lagerfeuer zu feiern. Die Erzieherinnen sind sich einig: „Wir freuen uns sehr über die Einladung und sind dankbar über die Unterstützung der Feuerwehr.“

Während die Kleinen in der Runde noch nicht ganz zu verstehen scheinen, was ihnen bevorsteht, merkt man den Älteren der Gruppe, die das Fest bereits aus dem Vorjahr kennen, schon ihre Vorfreude auf das Laufen mit ihrer Laterne an.

Unsere Redaktion möchte in diesem Jahr Laternen-Bilder zu Sankt Martin sammeln und veröffentlichen. Auf diesen dürfen gerne auch die Kinder zu sehen sein. Eltern sind dazu aufgerufen, Fotos (inklusive Angabe der Namen) bis Samstag, 11. November, an redaktion@landsberger-tagblatt.de zu schicken.