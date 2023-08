Im Kreisverkehr übersehen: Rollerfahrerin bei Unfall in Kaufering verletzt

In einem Kreisverkehr in Kaufering touchiert ein Auto eine Rollerfahrerin. Die junge Frau stürzt und zieht sich leichte Verletzungen zu.

Bei einem Verkehrsunfall in Kaufering ist am Donnerstagnachmittag ein Rollerfahrer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 51-jähriger Ostallgäuer mit seinem Auto gegen 16.10 Uhr von der Hessenstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er eine bereits im Kreisverkehr fahrende Rollerfahrerin und touchierte diese.

Durch den anschließenden Sturz zog sich die 23-jährige Rollerfahrerin aus dem südlichen Landkreis Landsberg leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro, so die Polizei. (AZ)

