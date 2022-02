Kaufering

10:58 Uhr

In Kaufering gibt es einen Flohmarkt der besonderen Art

Plus Seit 45 Jahren gibt es im Keller unter der Kirche Maria Himmelfahrt in Kaufering Gebrauchtes zu kaufen. Sieben Frauen kümmern sich um Annahme und Verkauf. Sie haben viel zu erzählen.

Von Thomas Wunder

„Flohmarkt unter der Kirche“ – diese Ankündigung ist häufig in unserer Zeitung zu lesen. Die Idee, im alten Pfarrsaal unter der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Kaufering einen ständigen Flohmarkt einzurichten, ist vor rund 45 Jahren entstanden. Als der Initiator Wolfgang Schwarzmann im Jahr 2007 seinen ehrenamtlichen Einsatz beendete, übernahm ein Team aus fünf Personen den über die Grenzen der Marktgemeinde hinaus bekannten Flohmarkt. Und wer in den Keller hinabsteigt, der ist überrascht, wie viele Einzelteile sich dort finden. Und über so manches gebrauchte Stück gibt es auch eine spannende Geschichte zu erzählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen