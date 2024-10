In Kaufering wird eine Anhängerplane gestohlen

Im Laufe des Mittwochnachmittags hat ein bislang unbekannter Täter in Kaufering die silberne Plane eines Anhängers gestohlen. Laut Polizei war der Anhänger an der Bahnhofstraße abgestellt. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Die Polizei Landsberg nimmt Zeugenhinweise entgegen. Die Plane ist grundsätzlich silbern, hat jedoch einen kleinen schwarzen Fleck an der vorderen rechten Seite. (AZ)