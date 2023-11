Kaufering

Ist Kauferings Jugend desillusioniert oder zufrieden?

Vergangenes Jahr äußerten Jugendliche in Kaufering Wünsche bei einer Aktion des Kreisjugendrings. Die Beteiligung seither sorgt aber für Enttäuschung.

Plus An den Nachwuchs heranzukommen, gestaltet sich in der Marktgemeinde schwierig. Referent des Gemeinderats für Jugend sowie die Referentin für Schule und Kitas berichten.

Von Christian Mühlhause

Tobias Kirchberger würde gerne mit möglichst vielen Jugendlichen ins Gespräch kommen und Projekte für diese vorantreiben. Die Bilanz in seinem Jahresbericht fiel aber ernüchternd aus. Das Mitglied der Grünen ist Referent für die Jugend im Marktgemeinderat. Probleme und Lichtblicke enthielt der Bericht seiner Parteikollegin Elisabeth Glaser, die Referentin für Schulen und Kindertagesstätten ist.

Sein Ziel sei es gewesen, an die Veranstaltung Zukunftsmacher des Kreisjugendrings im Herbst 2022 anzuknüpfen. Damals kamen 30 Jugendliche. Bei einer Folgeveranstaltung Mitte dieses Jahres sei das Interesse aber sehr gering gewesen. Auch deswegen werde ein Projekt, dass damals gewünscht wurde, nun erst einmal zurückgestellt. Dabei handelt es sich um überdachte Sitzmöglichkeiten im Freien. Als Standorte ins Gespräch gebracht wurde dafür vor gut einem Jahr die Kuglerwiese, eine Fläche in der Nähe des sogenannten Hilti-Parkplatzes beim Bahnhof und eine Fläche nahe der BMX-Bahn. Auch seien aus dem Jugendbeirat drei Mitglieder ausgetreten und zwei nachgerückt.

