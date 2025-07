Jugend der Wasserwacht Kaufering trainiert Wasserrettung und Erste Hilfe

Rund 40 Kinder und Jugendliche der Wasserwacht Kaufering haben vom 27. bis 29. Juni am sogenannten „Patschnassen Wochenende“ teilgenommen. Erstmals fand das mittlerweile jährlich stattfindende Zeltlager am Zeltplatz des Kreisjugendrings am Windachspeicher statt – bei bestem Wetter und mit vielen neuen Elementen. Neben Übungen zur Funk- und Einsatztaktik stand in diesem Jahr vor allem die Wasserrettung im Mittelpunkt. Auf dem Wasser übten die Teilnehmenden mit Raft, Jetfloat-Inseln und in Schnorchelketten das Retten und die Suche nach „Verletzten“. Viele Kinder kamen dabei das erste Mal mit den Rettungsmitteln in Kontakt - ein besonderes Erlebnis.

Icon Vergrößern Auch auf dem Wasser wird trainiert. Foto: Johannes Volkmann Icon Schließen Schließen Auch auf dem Wasser wird trainiert. Foto: Johannes Volkmann

Ein weiterer Höhepunkt war eine aufwendig vorbereitete Nachtübung, bei der mehrere vermisste Personen auf dem See und der Umgebung gefunden und versorgt werden mussten. Die Jugendlichen mussten dabei mit Taschenlampen, Funkgerät und jeder Menge Teamgeist arbeiten – und meisterten die Herausforderung mit Bravour. Abgerundet wurde das Wochenende durch Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows, ein gemeinsames Teamspiel über alle Altersklassen hinweg sowie das inzwischen fest etablierte „Erste-Hilfe-Fresh-Up“, bei dem die Kinder ihren Eltern selbst Erste-Hilfe-Grundlagen erklärten – und ihnen zeigten, wie man in Notfällen richtig reagiert.

Die Wasserwacht Kaufering bedankt sich bei allen Unterstützern, Eltern und Spendern sowie bei den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, die das Wochenende möglich gemacht haben.

