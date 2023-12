Junger Mann muss nach Polizeikontrolle ins Gefängnis

Der 28-Jährige belästigt seine Ex-Freundin in Kaufering. Weil er per Haftbefehl gesucht wird, nimmt ihn die Polizei gleich mit.

Weil sich eine junge Frau aus Kaufering von ihrem Ex-Freund verfolgt fühlte, verständigte sie am Montagabend die Landsberger Polizei. Für den endete der Abend in der Haftanstalt in Augsburg.

Die Polizeibeamten trafen den 28-jährigen wohnsitzlosen Mann gegen 20.30 Uhr im Fahrzeug seines Freundes an. Bei der Kontrolle stellten sie mehrere verbotene Gegenstände im Fahrzeug fest. Zudem wird der Mann per Haftbefehl gesucht.

Mann gerät in Kaufering extrem in Rage

Der 28-Jährige sollte daher verhaftet werden, geriet aber laut Polizeibericht so in Rage, dass er sich gegen die Polizeibeamten stellte. Die Beamten brachten den äußerst aggressiven Mann in der Nacht noch in die Haftanstalt nach Augsburg. Von dort wird er einem Richter vorgeführt. Wegen der Vorfälle am Montagabend ermittelt nun die Polizei, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. (AZ)

