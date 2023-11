Kaufering beschließt Nachtragshaushalt mit Plus von 16 Millionen Euro

Dass der Markt so viel Geld im Nachgang verbucht, hängt mit einem Darlehen für das Baugebiet Lechfeldwiesen zusammen. Kämmerer Robert Thaller erläutert den Hintergrund.

Dass eine Kommune einen Nachtragshaushalt erstellt, kommt immer wieder vor. In Kaufering handelte es sich nun um gleich 16 Millionen Euro, die zusätzlich eingestellt werden mussten. Es geht dabei um ein Darlehen. Zum Hintergrund äußerte sich Kämmerer Robert Thaller in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Dass sich das Volumen des Vermögenshaushalts um 16 Millionen Euro erhöht, hat mit dem Baugebiet Lechfeldwiesen V zu tun, das gerade im Norden von Kaufering realisiert wird, informierte Thaller. Dort entstehen 170 Wohnungen, davon 120 geförderte. Die anderen Wohnungen sollen auf dem freien Markt veräußert werden. Die Gemeinde hat für den geförderten Wohnraum ein zinsverbilligtes Darlehen dafür aufgenommen über 19 Millionen Euro. Geplant, und im Haushalt entsprechend berücksichtigt, war, heuer davon drei Millionen Euro abzurufen.

Kaufering spart 0,5 Prozentpunkte beim Bauzins in den nächsten 30 Jahren

Dass es jetzt doch die gesamte Summe wurde, habe mit der Zinsentwicklung zu tun, so Thaller. Diese steigen, weswegen entschieden worden sei, das Geld früher abzurufen. Ein Teil der Summe fließe in die Rücklage. Es sei auch schon Geld aus dem Darlehen wieder angelegt worden. Das Vorgehen sei mit der Rechtsaufsicht des Landratsamts abgesprochen, so der Kämmerer. Laut Andreas Giampa spart sich der Markt durch das Vorgehen 0,5 Prozentpunkte bei einer Laufzeit von 30 Jahren. Ratsmitglied Peter Mailänder (Kauferinger Mitte) wollte wissen, in welchem Verhältnis die jetzt anfallenden Bauzinsen – Prozentsatz von 3,14 – durch den vorzeitigen Abruf und der Ertrag aus dem angelegten Geld stehen. Die Antwort darauf erhielt er aber erst im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung. Letztlich wurde der Nachtragshaushalt einstimmig angenommen.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 42 Millionen Euro. Nach Abzug der Fördermittel muss die Gemeinde noch über 23 Millionen Euro selbst aufbringen. An der Hessenstraße werden voraussichtlich bis Jahresende 2025, die 120 geförderten Mietwohnungen, aufgeteilt in sieben Häusern, in einer parkähnlichen Anlage realisiert.

